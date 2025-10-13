La situazione delle squadre europee impegnate nelle qualificazioni al Mondiale del 2026: Croazia, Inghilterra e Olanda a un passo dall’obiettivo

Con la qualificazione del Ghana, sono salite a 21 (su 48 totali) le nazionali che hanno già prenotato un posto per il prossimo Mondiale del 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Tante dall’Asia, come Giappone e Corea del Sud (tra le altre) e molte altre dall’America del Sud (Argentina, Brasile, Colombia e company). Ma anche da Oceania e Africa, oltre ai posti riservati alle nazionali ospitanti.

Ma dall’Europa non è arrivato ancora nessun verdetto. O almeno non ancora, visto che le squadre attualmente più vicine al pass sono Croazia, Inghilterra e Olanda.

Formazioni che si trovano a pochi punti dal proprio obiettivo: questa la situazione per le squadre europee a poche partite dalla fine delle qualificazioni per quella che è la competizione più ambita al mondo.

Mondiale 2026, la situazione delle europee

Come detto, sono Croazia, Inghilterra e Olanda le formazioni europee più avanti per staccare un pass al prossimo Mondiale. Per la formazione di Modric, impegnata nel girone L insieme a Repubblica Ceca, Isole Far Oer, Montenegro e Gibilterra, manca un solo punto alla qualificazione dopo i 16 punti conquistati in 6 gare. Conla gara contro le Isole Far Oer che potrebbe già risultare decisiva, dunque.

Discorso simile per l’Inghilterra, a punteggio pieno con 15 punti su 5 partite disputate nel girone K con 4 lunghezze di vantaggio sull’Albania (con una gara in meno). Gruppo composto poi da Serbia, Lettonia e Andorra. Con una vittoria contro la Lettonia, la squadra allenata da Tuchel sarebbe aritmeticamente qualificata. Per quanto riguarda l’Olanda, invece, ci sarà lo scontro diretto contro la Polonia che potrebbe già decidere la vittoria del gruppone G, che vede poi Finlandia, Lituania e Malta.

E poi…

Per chiudere il quadro ci sono poi la Germania, a pari punti con Irlanda del Nord e Slovacchia a tre giornate dal termine. La Svizzera, che con due vittorie su tre andrebbe ai Mondiali ai danni di Kosovo, Slovenia e Svezia. E ancora Danimarca e Scozia, a pari punti nel gruppo C con due partite ancora da disputare (l’ultima sarà proprio la partita decisiva).

Continuiamo con la Francia, a punteggio pieno nel girone D (che vede anche Ucraina, Islanda e Azerbaigian) a cui bastano ancora 5 punti in 3 giornate per qualificarsi aritmeticamente. Spagna e Turchia stanno animando il gruppo E, con le due squadre divise da soli 3 punti in altrettante partite rimaste da disputare. Mancano ancora 5 partite in 3 giornate anche al Portogallo, impegnato nel girone con Ungheria, Armenia e Irlanda.

Dopo la sconfitta subita contro la Romania si complica il percorso dell’Austria nel girone H, con anche Bosnia e la Romania stessa ancora in corsa per il primo posto a 2 partite dal termine. Conosciamo la situazione della Norvegia e dell’Italia, con Haaland e compagni quasi certi del primo posto, anche se bisogna aspettare ancora per la matematica. Chiudiamo poi con il girone J, che vede la Macedonia del Nord condurre con una partita di vantaggio. Inseguono il Belgio (a un punto di distanza ma con una partita in meno) e Galles.