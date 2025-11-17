Il Mondiale del 2026 vedrà l’assenza di diverse squadre che hanno fatto la storia del calcio mondiale: dalla Serbia alla Nigeria, le grandi nazionali escluse

Quello che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà l’edizione del Mondiale più grande della storia, con ben 48 squadre partecipanti.

Nonostante questa versione “ampliata” però, sono già diverse le nazionali big che non sono riuscite ad assicurarsi un pass per l’edizione del 2026 della manifestazione.

Dalla Serbia alla Nigeria, ma anche Cile e Camerun. Queste le formazioni già escluse dal Mondiale del 2026, che non sono riuscite a passare nei propri gironi di qualificazione.

Tra cicli terminati e segnali preoccupanti, parliamo di quattro nazionali con tradizioni calcistiche importanti. E la lista potrebbe anche allungarsi dopo i vari playoff.

Mondiale 2026, le grandi nazionali escluse

Dall’Europa ha fatto rumore l’eliminazione della Serbia, una nazionale che vanta giocatori di livello assoluto come Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić, Strahinja Pavlović e Dušan Tadić (tra gli altri). Squadra che ha pagato un girone complicato con Inghilterra e Albania ma anche prestazioni sottotono proprio contro le prime due della classe. Infatti, contro Kane e compagni sono arrivate due sconfitte (0-5 in casa e 2-0 in trasferta) mentre contro la formazione di Asllani un pareggio e un insuccesso (0-0 e 0-1).

Dall’Africa sono invece due le grandi escluse. La Nigeria, che dal 1994 ha visto una presenza quasi costante alla competizione e il Camerun, che ha pagato un ricambio generazionale difficile e la sconfitta in semifinale nello spareggio per accedere ai playoff intercontinentali contro la Repubblica Democratica del Congo. Stessa sorte per Osimhen e compagni in finale (dopo il flop anche nella fase a gironi), usciti perdenti ai rigori.

Dal Sud America

C’è poi anche il Cile tra le nazionali che non parteciperanno al Mondiale del 2026. Nelle 18 gare del super girone per qualificarsi al Mondiale, la squadra di Alexis Sanchez e compagni ha conquistato “solo” 11 punti, costati l’ultimo posto e la conseguente esclusione.

La Roja, dopo aver vinto due edizioni di fila della Copa America nel 2015 e nel 2016, manca così un Mondiale per la terza volta consecutiva dopo l’assenza in Russia 2018 e in Qatar nel 2022. Per il calcio cileno è ora necessaria una fase di ricostruzione che richiederà tempo e pazienza.