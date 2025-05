Milan, Moncada sul futuro di Conceição: “Non dipende da stasera, abbiamo fiducia in lui”

Le parole di Geoffrey Moncada rilasciate durante l’intervista pre Bologna-Milan, gara valida per la finale di Coppa Italia

Siamo arrivati all’ultimo atto della Coppa Italia 2024/25, che metterà di fronte il Bologna di Italiano e il Milan di Conceição.

La partita inizierà alle ore 21:00 e si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.

Prima del fischio d’inizio, Geoffrey Moncada è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset e ha rilasciato un’intervista.

Ha esordito: “Non siamo favoriti, ma dobbiamo vincere perché abbiamo fatto un grande cammino, non c’è altra opzione“.

Ha proseguito parlando di Conceição: “Non dipende da stasera. Noi abbiamo massima fiducia in lui, che è un grande lavoratore e sa vincere questo tipo di partite, è molto forte in questo“. Sui rinnovi: “Stiamo lavorando, stasera pensiamo alla partita e a fine stagione sarà tutto più chiaro”

In chiusura, Moncada ha dichiarato: “La coppa è molto diversa. In campionato abbiamo sbagliato partite importanti perdendo contro squadre piccole, però stiamo già lavorando forte per la prossima stagione“.