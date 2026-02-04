Paul Pogba è stato rimosso dalla lista UEFA del Monaco: il direttore generale del club Thiago Scuro ha parlato delle sue condizioni

Non si ferma il momento complicato di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista francese è stato rimosso dalla lista UEFA del Monaco per i playoff contro il Paris Saint-Germain.

L’ex Juventus è ancora alle prese con un infortunio al polpaccio e non torna in campo dallo scorso dicembre: proprio per questo, dunque, Pocognoli avrebbe deciso di non inserirlo nella lista dei giocatori convocabili per la gara con i parigini.

Fin qui Pogba ha giocato in tutto 30 minuti con la maglia del Monaco, raccogliendo 3 presenze in Ligue 1. Nei primi mesi dopo il suo ritorno, però, i problemi fisici lo hanno accompagnato per diverso tempo.

Sulla situazione del centrocampista si è espresso anche il direttore generale biancorosso Thiago Scuro, che ha parlato di una “mancanza di risposte chiare” su un suo possibile rientro in campo.

Pogba fuori dalla lista UEFA: le parole di Thiago Scuro

Il dg ha spiegato così il momento di Pogba: “Ritorno? Non c’è una risposta chiara. L’intero reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare“.