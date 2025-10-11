Sebastien Pocognoli, allenatore Monaco (Imago)

Il Monaco ha scelto Pocognoli come nuovo allenatore: Union Saint-Gilloise senza guida tecnica a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter

Nonostante il 5° posto in Ligue 1 e il positivo pareggio arrivato qualche giorno fa contro il Manchester City in Champions League, il Monaco ha deciso di esonerare Adi Hutter.

Al suo posto i monegaschi hanno scelto Sebastien Pocognoli, belga classe ’87 che era sotto contratto con l’Union Saint-Gilloise, con cui lo scorso anno ha vinto il campionato.

Questo fa sì che, a pochi giorni dalla prossima sfida di Champions League contro l’Inter, i belgi si trovino alla ricerca di un allenatore.

Ecco il comunicato attraverso il quale il Monaco ha annunciato l’arrivo di Pocognoli per la panchina.

Il comunicato del Monaco su Pocognoli

“Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco ambizioso e divertente.

Alla sua prima stagione con la RUSG, l’allenatore vallone ha infatti conquistato la vittoria del campionato nazionale e della Supercoppa belga. Pocognoli ha condotto l’Union al suo primo titolo dopo 90 anni, al termine di una campagna storica nei Champions’ Play-offs (dove ha conquistato 28 punti su 30), che ha permesso al club di avere la meglio sui rivali del Club Brugge. Al termine della stagione 2024-2025, segnata anche da una partecipazione agli spareggi di Europa League (terminata con una sconfitta contro l’Ajax), il tecnico di Seraing è stato eletto Allenatore dell’anno in Pro League. Sébastien Pocognoli e la sua Union, attuale leader della Prima Divisione belga dopo 10 giornate, hanno conquistato 3 punti in Champions League quest’anno grazie a una prestigiosa vittoria sul campo del PSV Eindhoven per 3-1″.