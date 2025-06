Monaco, sondaggio per Onana. Se parte, lo United punta Carnesecchi

Il Monaco ha effettuato un sondaggio per André Onana del Manchester United: in caso di partenza, ai Red Devils piace Carnesecchi

Il Monaco si sta muovendo sul calciomercato: tra i vari obiettivi, il club francese ha effettuato un sondaggio per André Onana, portiere 29enne di proprietà del Manchester United.

In caso di partenza dell’ex Inter, il profilo che piace di più alla squadra di Ruben Amorim è quello di Marco Carnesecchi.

Sono stati avviati i primi contatti con l’agente del calciatore, ma non ancora con l’Atalanta, che difficilmente potrebbe farlo partire a meno di offerte davvero soddisfacenti.

Intanto, mentre dall’Inghilterra lo osservano con interesse, il portiere atalantino si è sposato proprio nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno.

La stagione di Onana e Carnesecchi

Come nella sua prima stagione al Manchester United, anche in quella che si è appena conclusa André Onana è stato spesso al centro delle critiche per i risultati deludenti della squadra. Nonostante ciò, è stato quasi sempre lui il titolare sia con Ten Hag che con Amorim, collezionando 50 presenze totali, tra cui quella nella finale di Europa League persa per 1-0 contro il Tottenham.

Ora potrebbe crederci il Monaco e una sua uscita spingerebbe lo United a provarci per Marco Carnesecchi. La sua stagione è stata decisamente più positiva, condita da risultati di squadra ancora una volta importanti, con l’Atalanta che si è nuovamente qualificata per la prossima Champions League con un terzo posto finale in campionato. Sono state 44 le presenze totali del classe 2000, con ben 18 volte in cui ha mantenuto la porta inviolata.