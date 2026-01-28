Monaco-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz in panchina
Le formazioni ufficiali per l’ultimo turno di Champions League tra Monaco e Juventus: le scelte dei due allenatori
Nell’ultimo match della League Phase di Champions League, la Juventus dovrà affrontare la trasferta contro il Monaco.
La formazione francese avrà bisogno di almeno un punto per conquistare l’accesso ai playoff.
I bianconeri sono invece già certi di questo risultato, ma in caso di successo (e di alcune combinazioni in base ai risultati delle altre squadre) potrebbe anche finire tra le prime otto.
Con un futuro tutto da scrivere, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara.
Le formazioni ufficiali di Monaco-Juventus
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie
Dove vedere la gara in tv e streaming
La partita tra Monaco e Juventus sarà trasmessa in diretta tv alle 21 su Sky Sport e Sky Sport Uno.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go ma anche su Now.