Monaco, nuovo infortunio per Pogba: slitta ancora il ritorno in campo
Si allontana ancora il ritorno in campo di Paul Pogba. Il centrocampista del Monaco ha subito un infortunio muscolare
Paul Pogba fa i conti con la sfortuna. Dopo il lungo stop per la squalifica per doping nel settembre del 2023 e il recupero della migliore forma fisica, il centrocampista del Monaco sembrava prossimo al ritorno in campo.
Il francese è costretto ad aspettare ancora. Come comunicato dal club monegasco, Pogba ha subito un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche settimana.
L’ultima partita ufficiale di Pogba risale al 3 settembre 2023, quando il francese è sceso in campo per 28 minuti contro l’Empoli in Serie A. Sempre a causa dei problemi fisici l’ex Manchester United aveva dovuto ritardare l’esordio nella seconda esperienza in bianconero.
Il ritorno in campo di Pogba si allontana nuovamente. La squalifica per doping e i recenti infortuni sembrano aver compromesso definitivamente la carriera del campione del Mondo francese.