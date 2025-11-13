L’Italia fa fatica ma vince: contro la Moldavia finisce 0-2

Italia, Gianluca Mancini (imago)

L’Italia batte la Moldavia grazie a un gol nel finale di Mancini e sale a 18 punti nel girone di qualificazione al Mondiale

Tanta, tantissima fatica. Ma alla fine la vittoria è arrivata. Dopo 87 minuti di assedio e di qualche ripartenza subita, l’Italia è riuscita a battere la Moldavia per 0-2, grazie alle reti di Mancini e di Pio Esposito.

Vittoria importante in ottica ranking, ma che non aiuta gli Azzurri nella rincorsa verso il primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale.

Alla squadra di Gattuso sarebbe infatti servita un successo con diversi gol di scarto per poter pensare di superare la Norvegia dopo lo scontro diretto di San Siro in programma domenica sera, ma non è arrivato.

Tonali e compagni hanno dunque consolidato ancor di più il 2° posto nel gruppo I grazie ai 18 punti fin qui raccolti, e si preparano ora all’ultimo test prima dei playoff di marzo.