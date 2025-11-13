Italia, Riccio: “Dovremo saper soffrire e reagire alle difficoltà. Ci fidiamo molto dei nostri giocatori”

Le parole del vice allenatore dell’Italia Luigi Riccio prima del match degli azzurri contro la Moldavia

L’Italia affronta la Moldavia nella penultima gara della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri, già certi di giocare i playoff, puntano al quinto successo consecutivo con Gattuso in panchina.

Prima della partita il vice del CT, Luigi Riccio, ha presentato il match.

“Noi crediamo molto in un certo tipo di caratteristiche, devo dire che i ragazzi ci stupiscono molto sotto questo punto di vista“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del vice allenatore azzurro.

Italia, le parole di Riccio

Riccio ha continuato: “Le risposte che ci danno i calciatori nei club vengono date anche a Coverciano. Ci basiamo su quello che vediamo in allenamento. Ci fidiamo molto dei giocatori che saranno in campo e ci aspettiamo molto da loro. Le insidie sono sempre le stesse, quando si viene in questi cambi bisogna dare sempre di più. Dovremo anche saper soffrire e reagire alle difficoltà che possono esserci“.

Infine ha concluso spiegando su cosa si è concentrata la squadra per affrontare al meglio la Moldavia: “Dipende molto da noi e dall’atteggiamento, ma queste gare nascondono sempre qualche insidia. Sono nel loro stadio e vorranno fare bella figura, ma noi dovremo avere voglia di imporci da subito. Atteggiamenti, cultura del lavoro e spirito di sacrificio: non sono mai mancati, sono cresciuti e dovremo alimentarli anche stasera“.