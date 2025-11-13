Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Popescu e Gattuso per la gara delle qualificazioni ai Mondiali tra Moldavia e Italia

Torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri sono ospiti della Moldavia, ultima nel gruppo I con un punto. La Nazionale, invece, è certa di giocare i playoff a marzo 2026, grazie all’ultimo successo contro Israele.

Il CT ha optato per alcuni cambi nella formazione rispetto alle scorse partite, come annunciato in conferenza stampa. In porta, ad esempio, riposa Donnarumma e al suo posto gioca Guglielmo Vicario.

Gli azzurri sono a quota 15 punti, e fin qui con Gattuso sono arrivati quattro successi: l’Italia punterà a chiudere con altre due vittorie la fase di qualificazione.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Moldavia-Italia

MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Ștefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rață, Ioniță, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Commissario Tecnico: Lilian Popescu.

A disposizione: Tîmbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodișteanu, Damașcan, Caimacov, Fratea, Borș, Forov, Bogaciuc, Plătică.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Pio Esposito, Bastoni, Di Lorenzo.

Dove vedere Moldavia-Italia

La gara tra Moldavia e Italia si gioca giovedì 13 novembre 2025 allo Zimbru Stadium di Chisinau, con fischio d’inizio alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming su Rai Play, tramite l’app o collegandosi sul sito.