Moffi: “Il Nizza vuole l’Europa. Fortunato di giocare nella stessa era di Osimhen e Boniface”

L’intervista di Terem Moffi del Nizza ai nostri microfoni

Tra i tanti giocatori tenuti a lungo fuori a causa di un infortunio al crociato, quest’anno c’è stato anche Terem Moffi, numero 9 del Nizza appena rientrato in campo in Ligue 1.

Il classe ’99 ha raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com il ritorno in campo dopo il calvario che lo ha costretto a saltare ben 37 partite: “Mi sento molto bene, sono stato fuori molto tempo. Con il tempo tornerò ai miei livelli. Anzi farò ancora meglio di prima“.

Il Nizza è al settimo posto e a tre punti dalla zona Champions. Ma Moffi, dopo il pareggio per 2-2 con lo Strasburgo, predica cautela: “Rimangono ancora alcune partite da giocare, dobbiamo rimanere positivi e vedere dove ci porteranno i risultati.

Vorremmo qualificarci per una competizione europea ma ci sono anche le altre squadre. Penso però che ce la faremo al 100%. Il punto preso a Strasburgo è meglio di niente“.

Moffi e la generazione d’oro della Nigeria: “Sono fortunato”

Il centravanti fa anche parte del reparto offensivo della nazionale nigeriana. Questa per la Nigeria è un epoca dorata di attaccanti. Da Boniface a Osimhen, la concorrenza non scherza.

Ma Moffi non si lamenta: “Penso di essere fortunato, la maggior parte di loro son amici miei. Siamo cresciuti insieme facendo tutta la trafila giovanili in nazionale. Sono contento per loro ma allo stesso tempo dovrò migliorare per essere all’altezza“.

A cura di Alessandro Schiavone