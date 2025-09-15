Modric si prende il Milan: è il sesto marcatore più anziano della Serie A

Da Costacurta a Ibrahimovic passando per Piola: ecco chi sono i primi cinque

Luka Modric si è preso il Milan, San Siro e la Serie A: il centrocampista croato, che nel 2018 ha vinto il Pallone d’Oro, ha segnato il suo primo gol “italiano” nel match di campionato contro il Bologna.

40 anni e 5 giorni. A quest’età, dunque, il classe 1985 ha segnato la sua prima rete in Serie A. Ed è dunque il sesto marcatore più anziano della competizione.

Ma chi sono gli altri? Ci sono diversi nomi importanti. Ma andiamo in ordine. Perché al quinto posto c’è Pietro Vierchowod, che a 40 anni, un mese e 17 giorni ha trovato il gol in un Piacenza-Salernitana del 23 maggio 1999.

Al quarto posto c’è Fabio Quagliarella che, il 20 maggio del 2023, ha segnato in un Milan-Sampdoria (terminato 5-1 per i rossoneri) all’età di 40 anni, 3 mesi e 19 giorni.

Non solo Modric: la top 3 dei marcatori più esperti

Al terzo posto c’è Silvio Piola. La punta centrale, il 7 febbraio del 1954, segnò nel corso di un Novara-Milan (terminato 1-1) all’età di 40 anni, 4 mesi e 9 giorni. Al secondo e primo posto ci sono, infine, due “milanisti”.

Alessandro Costacurta, all’età di 41 anni e 25 giorni, trovò il gol in un Milan-Udinese terminato 3-2 per gli ospiti. Mentre il marcatore più esperto della Serie A resta Zlatan Ibrahimovic che, sempre in un Udinese-Milan (terminato 3-1 per i padroni di casa) ha trovato il gol a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni