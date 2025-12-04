Modric: “Addio al Real? A volte le cose non vanno come previsto”

Le parole del centrocampista sul suo addio al Real Madrid

Per storia e reputazione il Milan è come il Real Madrid? Luka Modric a Marca dice la sua: “Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita…”.

Il centrocampista croato ha parlato del suo legame speciale con i Blancos: “È stato amore fin dal primo giorno. Non è iniziato dopo la decima o la seconda Champions League, ma fin dall’inizio, quando sono arrivato con tutte le difficoltà che c’erano.

Fin dall’inizio ho sentito questo amore e questa devozione da parte dei tifosi, che hanno capito che ero la persona giusta, e questo mi ha ispirato e motivato a ripagarli nel miglior modo possibile”.

E sul suo addio ha voluto precisare così: “L’ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto…”.