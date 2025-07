Milan, Modric: “Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti”

Le prime parole del centrocampista croato ai canali ufficiali del Milan

Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan.

Il centrocampista croato, dopo aver chiuso la sua avventura al Real Madrid, ha deciso di traferirsi a Milano per vestire la maglia rossonera.

A poche ore dal suo arrivo in Italia, Modric ha parlato delle sue prime impressioni da nuovo giocatore del Milan.

Il centrocampista ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui, in un grande Club come il Milan“.

Modric ha proseguito: “Non vedo l’ora di vedervi tutti a San Siro“.

Milan, le parole di Modric ai canali del club

Modric è reduce dal Mondiale per Club giocato con il Real Madrid. Ma le motivazioni non mancano: “Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti quest’anno per rendervi orgogliosi di noi e celebrare molte vittorie insieme. Forza Milan“.