Milan, tutti per Modric: 60 biglietti per famiglia e amici al derby di Milano

Luka Modric riunisce i suoi cari a San Siro per il derby tra Milan e Inter. Presente anche l’amico Mandzukic

Luka Modric ha acquistato 60 biglietti per il derby di Milano di questa sera, invitando familiari e amici arrivati direttamente dalla Croazia per vederlo in campo, come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Un gesto che racconta il valore della sfida ma anche il momento particolare della sua carriera, con il contratto in scadenza e un’opzione fino al 2027 che dovrà essere esercitata.

Tra gli invitati c’è anche un volto noto ai tifosi rossoneri: Mario Mandzukic, grande amico di Modric. L’ex attaccante croato è stato ospite a casa sua nei giorni scorsi e sarà in tribuna per assistere alla sfida, dopo essere passato anche per Torino in occasione della gara tra Juventus e Pisa giocata sabato 7 marzo.

Mandzukic ha chiuso la carriera proprio in Italia con la maglia del Milan, disputando sei mesi segnati più dagli infortuni che dal campo: appena dieci spezzoni complessivi e niente derby di ritorno, saltato per problemi fisici. Stavolta sarà spettatore d’eccezione.