Milan, valutato Luka Modric per il centrocampo

Real Madrid, Luka Modrić (Imago)

Il Milan pensa al grande colpo a centrocampo: si valuta Luka Modric, svincolato dopo l’addio al Real Madrid

Dopo dodici anni, si è conclusa l’avventura di Luka Modric al Real Madrid. Il centrocampista croato, adesso, cerca una nuova squadra.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri ha valutato l’ex Tottenham per rinforzare il centrocampo.

Il classe 1985, vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, è stato valutato dalla dirigenza rossonera.

Per il momento, Luka Modric non ha ancora preso nessuna decisione per il futuro.

Luka Modric (crediti foto: Martin Cocciolo)

I numeri stagionali di Modric

Nell’ultima annata Luka Modric ha aggiunto al suo ricco palmarès la Supercoppa europea vinta contro l’Atalanta. Per il resto, ha vissuto una stagione da 57 presenze complessive per un totale di 2864 minuti in campo con la maglia del Real Madrid.

Dal punto di vista individuale, ha messo a referto 4 gol (2 in campionato e 2 in Copa del Rey) e 9 assist (6 in campionato e 3 in Champions League).