Milan, primo gol in Serie A per Modric: è il sesto quarantenne a riuscirci
Il primo gol di Modric fa impazzire San Siro: il croato diventa il sesto marcatore più anziano della storia della Serie A
Luka Modric fa impazzire San Siro per la prima volta. Il croato sblocca Milan-Bologna con un bel tiro dal limite dell’area, dopo un assist di Saelemaekers. L’ex Real Madrid diventa il sesto quarantenne a segnare in Serie A, dopo Ibrahimovic, Costacurta, Piola, Quagliarella e Vierchowod.
Il classe ’85, con il gol contro i rossoblù, diventa anche il sesto marcatore più anziano della storia del nostro campionato, all’età di 40 anni e 5 giorni.