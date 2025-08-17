Milan-Bari, esordio a San Siro per Modrić e Jashari

Landucci – al posto dello squalificato Allegri – decide di far esordire due dei nuovi acquisti

Il Milan lancia Modric e Jashari: Marco Landucci – che sostituisce lo squalificato Allegri – ha deciso di inserire i due centrocampisti al 65′ della gara di Coppa Italia tra il Milan e il Bari.

Nel dettaglio: lo svizzero è entrato al posto di Ruben Loftus-Cheek.

Mentre l’ex Real Madrid ha sostituito Samuele Ricci, che è stato accompagnato dagli applausi di San Siro.

I rossoneri, in realtà, hanno effettuato tre sostituzioni. Nello stesso momento, infatti, è entrato anche Yunus Musah cal posto di Christian Pulisic.