Sempre più Francesco Modesto per la panchina del Mantova: le ultime novità

Contro il Cesena, il Mantova ha perso la terza partita consecutiva nel campionato di Serie B.

Il terzo posto con 14 punti, a più quattro dal Pescara ultimo, ha portato la società a fare delle riflessioni sulla guida tecnica.

L’esperienza di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova è ormai arrivata al capolinea, manca solo la comunicazione ufficiale dell’esonero.

Per invertire il trend e ripartire, i biancorossi stanno lavorando per portare in panchina Francesco Modesto. Le parti sono vicine e nella giornata di lunedì 15 dicembre dovrebbero chiudere.