‘Inseguendo un sogno’: è ancora Gliozzi-gol, il Modena torna capolista

Il Modena batte la Virtus Entella e torna in vetta alla classifica grazie (anche) all’ennesimo gol di Ettore Gliozzi.

“Qui voglio mettere le radici, è il posto giusto“, una frase chiara e puntuale che, Ettore Gliozzi, aveva dedicato al ‘suo’ Modena qualche settimana fa durante un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Una sorta di ‘Itaca’ per un ragazzo che di strada, e gavetta, ne ha fatta davvero tanta. Nel frattempo, in occasione del posticipo interno contro la Virtus Entella, è arrivata l’ennesima firma di questa sua prima parte di stagione.

Cinque reti in sette partite, numeri che hanno già certificato un cambio di passo a livello personale rispetto agli ultimi due campionati. Prove di maturità definitiva, voglia di riconquistare una categoria assaporata solo per qualche istante.

Era il 19 gennaio 2014 ed Ettore faceva ufficialmente il suo esordio in Serie A, durante Sassuolo-Torino. Una sola presenza, prima di un lungo viaggio nell’Italia calcistica che lo ha visto realizzato quasi 100 gol tra Serie B e Serie C. Dalle parti del “Braglia“, intanto, si è tornati a sognare la massima serie, categoria che manca da circa 22 anni.

Gavetta

Rimboccarsi le maniche, ripartire per ritrovare la dimensione definitiva. Nella carriera di Gliozzi sono stati quasi due punti fermi, costanti e ripetitivi. Da Bolzano a Cosenza, passando poi da Siena e Padova. Gol, tanti, e anche diverse soddisfazioni. In mezzo, però, anche un rapporto inizialmente difficile con la Serie B. Nel 2017 la chiamata del Cesena, avventura che dura tuttavia solo pochi mesi, anche a causa di qualche problema fisico.

Ma Ettore non si abbatte, e torna a segnare. Sedici gol con il Siena, seguiti da una promozione dalla Serie C con il Monza. E allora ecco la nuova opportunità in cadetteria. A Cosenza e Como trova nuova certezze, a Pisa, invece, la doppia cifra. Ora la rinascita con il Modena, dopo una stagione difficile sul piano realizzativo, accompagnata dalla possibilità di scrivere una nuova impresa.

Entusiasmo

Al “Braglia” o in città, è un po’ il sentimento comune. Un popolo abbracciato alla sua squadra, trascinata (anche) dai gol del suo numero nove. A fine gara è festa sugli spalti e in campo, anche se la tensione era già sparita dopo la rete dell’attaccante classe 1995. La squadra di Sottil torna in testa alla classifica, e continua ad alimentare un sogno atteso ormai da 22 anni.

Alla ripresa, dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà, nemmeno a dirlo, proprio la sfida con il Palermo di Inzaghi. Un dualismo che domina la classifica generale, ma anche quella marcatori: quattro gol per Pohjanpalo, cinque per Gliozzi. Destini pronti a incrociarsi.