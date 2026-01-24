Modena-Palermo: Palumbo segna da ex e non esulta, ma il gol viene annullato

Palumbo segna da ex a Modena, ma l’arbitro annulla per fallo di Gyasi su Chichizola: cosa è successo

Modena-Palermo segnata da un episodio al minuto 69. Sul punteggio di 0-0, i rosanero passano in vantaggio con l’ex Antonio Palumbo.

L’azione del Palermo si sviluppa sulla destra con Ranocchia che scarica in area: Tonoli tocca la palla che resta nella disponibilità di Gyasi, l’attaccante contende la sfera al portiere del Modena, Leandro Chichizola, e riesce a scaricarla verso Palumbo per il tap-in. Il centrocampista non esulta per rispetto alla sua vecchia squadra, ma la gioia del gol dura poco.

L’arbitro Federico Dionisi, infatti, ha annullato la rete dopo l’on field review. Richiamato al monitor dalla sala Var, il direttore di gara ha sanzionato un fallo di Gyasi su Chichizola. Gol cancellato e partita ripresa dopo 3 minuti di stop.