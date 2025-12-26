Modena-Monza, rigore per i padroni di casa dopo OFR: Gliozzi sale a nove in campionato

Episodio che ha visto il VAR protagonista al 40′ del match tra Modena e Monza: Gliozzi porta in vantaggio i padroni di casa.

Il match di Santo Stefano in Serie B tra Modena e Monza ha avuto una svolta intorno al minuto 40. Gliozzi finisce a terra dopo un intervento di Izzo, che in live non viene ritenuto falloso dal direttore di gara Bonacina.

Poco dopo, però, l’arbitro viene richiamato all’OFR per rivalutare meglio quanto accaduto nell’area di rigore del Monza e la decisione è quella di assegnare il penalty al Modena.

Sul rigore si presenta per la nona volta Ettore Gliozzi. Nelle precedenti 6 volte aveva segnato, 2 gli errori. L’attaccante del Modena non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa.

Tante le proteste dei giocatori del Monza e altrettanto il nervosismo, con un accenno di rissa tra Pessina e Zampano.