Modena-Carrarese, OFR di Perri per possibile fallo di Santoro: cosa è successo
Episodio particolare al 68′ del match di Serie B tra Modena e Carrarese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nei pressi dell’area piccola dei padroni di casa ci sono diversi contatti che portano a un richiamo al monitor di Perri, direttore di gara.
Viene valutato il possibile fallo di Santoro, ma la decisione finale punisce prima il contatto di Illanes proprio ai danni del centrocampista del Modena. Si riprende così con un calcio di punizione per i padroni di casa.