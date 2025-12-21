Modena, il punto sul mercato tra entrate e uscite: da De Luca alla possibile cessione di Caso

Andrea Sottil, allenatore Modena (Imago)

Il Modena inizia a ragionare sul mercato: i gialloblù sono al lavoro per migliorare la rosa di Sottil

Dopo un avvio di stagione super, il Modena ha rallentato in campionato perdendo punti nelle ultime giornate. Gli emiliani, però, credono ancora nella promozione in Serie A e per questo sono già al lavoro in vista del mercato di gennaio, durante il quale possono arrivare rinforzi importanti per Sottil.

Su tutti spicca il nome di Manuel De Luca, attaccante della Cremonese – che ha trovato pochissimo spazio in Lombardia – seguito da diversi club ma per cui i “Canarini” sono attualmente in pole.

Capitolo cessioni: Gliozzi va verso la permanenza, mentre al contrario Giuseppe Caso è pronto a partire. Sul numero 10 ci sono infatti sia la Sampdoria che il Sudtirol.

E infine, c’è stato un approccio da parte dell’Avellino per Dellavalle, ma la società emiliana non ha intenzione di vendere il giovane difensore.