Alla scoperta di João Pedro, nuovo attaccante del Chelsea che ha segnato una doppietta all’esordio contro il Fluminense, il club in cui è cresciuto

Nella semifinale del Mondiale per Club 2025 il Chelsea ha scoperto tutte le qualità di João Pedro. Ma da dove nasce questa intuizione di mercato? Grandi meriti vanno dati a un allenatore italiano (e non si tratta di Enzo Maresca) che ha saputo collocare al meglio in campo l’attaccante brasiliano. Grazie al lavoro con lui ha iniziato a brillare in un campionato di spessore come la Premier League finendo per meritarsi la chiamata dei Blues. Il nome? Lo scopriamo tra poco.

La doppietta all’esordio con la maglia del Chelsea ha attirato molte attenzioni su questo attaccante classe 2001 che, per combinazione, ha segnato due reti proprio contro il Fluminense, la squadra in cui è cresciuto. Ha lasciato il Brasile nel 2020 per volare in Inghilterra dove ha iniziato con il Watford, poi il Brighton e ora il Chelsea.

Nella sua tappa inglese intermedia incontra Roberto De Zerbi. Ed è proprio l’allenatore italiano che riesce a fargli fare un salto di qualità, portandolo per la prima volta a quota 20 gol in tutte le competizioni nella stagione 2023/24. L’ex allenatore del Sassuolo parlò così di lui a gennaio 2024: “Penso che stia giocando molto bene e sono davvero contento per le sue prestazioni. Sta diventando un leader in campo e per questo sono preoccupato per il futuro. Perché se João Pedro gioca come la prima parte della stagione nella seconda parte, penso che le grandi squadre possano portarlo via. Può giocare anche come ala sinistra o come numero dieci: è completo in termini di caratteristiche. Ma può migliorare nel numero di gol”.

De Zerbi ci aveva visto giusto quando, ai tempi del Brighton, aveva parlato di João Pedro come possibile obiettivo di mercato dei grandi club. E così è stato: un anno e mezzo più tardi ha firmato col Chelsea. L’allenatore italiano gli aveva chiesto più gol e lui sembra averlo preso sul serio, presentandosi ai Blues con una doppietta nella semifinale del Mondiale per Club.

Dalle vacanze a Rio al Mondiale per Club: Joao Pedro sospende le ferie

“Penso che il Chelsea sia un grande club. Il mio sogno era di giocare in un grande club per vincere trofei e qui c’è una squadra forte ma giovane, ecco perché sono venuto qui”. Con queste parole João Pedro si è presentato alla stampa negli Stati Uniti dopo la sua firma con il club londinese. Che il brasiliano avesse voglia di Chelsea si è capito dal fatto che abbia lasciato le vacanze in Brasile per firmare con i Blues e per prendere parte al Mondiale per Club: “Mi sono allenato anche in vacanza. Ero con i miei amici a Rio ma ho un personal trainer e non ho smesso di allenarmi per farmi trovare pronto e non avere difficoltà nel caso in cui il Chelsea mi avesse chiamato”.

Ora un altro allenatore italiano potrà beneficiare del lavoro svolto da De Zerbi con l’attaccante. Enzo Maresca è chiamato infatti a trovare la migliore collocazione in campo all’ultimo acquisto della sua squadra. Lo dovrà fare in un reparto molto affollato, che conta su tantissime possibili combinazioni. La duttilità di João Pedro, però, potrà essere un’arma a suo favore. In campo ha affermato di avere due modelli di riferimento che non hanno bisogno di grandi presentazioni: Neymar e Cristiano Ronaldo.

Look curato e passione per il rap: gli hobby extra campo

Tra le sue passioni, al di là del mondo del calcio, ce ne sono due in particolare che condivide con tanti suoi coetanei. Il nuovo giocatore del Chelsea ama infatti seguire le ultime tendenze della moda nell’abbigliamento, mostrandosi spesso in pubblico con uno stile streetwear, non certo una novità tra i ragazzi della sua età nel periodo recente.

In Serie A abbiamo imparato a conoscere giocatori come Leao, Kean o Gollini, appassionati anche di musica e in particolare del genere rap. Fa parte di questo gruppo anche João Pedro, grande amante di questo genere musicale, in particolare degli esponenti dal “suo” Brasile.

A cura di Federico De Milano