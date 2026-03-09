MLS, due giocatori squalificati a vita per calcio scommesse sulle proprie partite: tutti i dettagli

Incredibile dagli Stati Uniti. Due giocatori di MLS sono stati squalificati a vita per aver effettuato un numero cospicuo di scommesse sulle proprie partite.

Si tratta nello specifico di Derrick Jones e Yaw Yeboah, ex calciatori del Colombus Crew, che comunque in questo momento non erano sotto contratto con alcun club. Come riporta il sito ufficiale della Lega, la stagione di riferimento è quella 2024/2025.

Dopo aver ricevuto avvisi di scommesse sospette, la MLS ha incaricato lo studio legale Patterson Belknap Webb & Tyler LLP di condurre un’indagine, e i giocatori sono stati messi in congedo amministrativo in attesa del completamento della revisione.

La conclusione è stata che i giocatori hanno effettuato estese scommesse sul calcio, inclusi sui propri team, durante le stagioni 2024 e 2025. In un’occasione, entrambi i giocatori hanno scommesso su Jones per ottenere un cartellino giallo durante una partita del 19 ottobre 2024. Un’ammonizione che poi ha ricevuto.

“La MLS rimane ferma nel suo impegno per l’integrità”

Ma non solo, la MLS ha anche stabilito che i giocatori hanno probabilmente condiviso informazioni riservate con altri scommettitori riguardo alla loro intenzione di ottenere cartellini gialli. Un’attività di scommesse che, comunque, non sembra essere collegata all’esito finale delle partite.

“La Major League Soccer rimane ferma nel suo impegno per l’integrità delle partite”, ha dichiarato il commissario MLS Don Garber. “La Lega continuerà a far rispettare le sue politiche, a potenziare gli sforzi educativi e a sostenere l’eliminazione delle scommesse sui cartellini gialli in tutti gli stati per proteggere l’integrità della nostra competizione per club, giocatori e tifosi”.

Si è espresso infine anche il Columbus Crew, club nel quale Jones e Yeboah hanno giocato all’epoca dei fatti: “Il Columbus Crew è orgoglioso della reputazione che si è costruito nella MLS e nel calcio mondiale, fondata sul rispetto e l’integrità in tutta la nostra organizzazione”.

“Condanniamo fermamente tutte le azioni e le idee che non siano in linea con questi valori fondamentali per il nostro Club e qualsiattività individuale che contraddica i principi di una competizione leale, fondamentali per la nostra squadra, il nostro campionato e il nostro sport“.