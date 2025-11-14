L’MLS ha deciso di riformare il formato del calendario per allinearsi a quello dei principali campionati europei

Decisione storica per l’MLS. Il campionato americano, a partire dal 2027, inizierà ad agosto e terminerà ad aprile, abbandonando il calendario sull’anno solare. In questo modo, riuscirà ad allinearsi ai principali campionati europei.

Come annunciato dalla stessa Federazione, rimane la pausa invernale tra dicembre a febbraio. A maggio, invece, si giocherà l’MLS Cup. Di seguito il comunicato ufficiale.

“La Major League Soccer (MLS) ha annunciato un cambiamento nel calendario delle sue competizioni, allineando il programma del campionato con quello dei principali campionati di calcio mondiali. A partire dall’estate del 2027, la MLS adotterà un formato di stagione che va dall’estate alla primavera, segnando uno degli sviluppi più significativi nella storia della lega. La MLS sta continuando a lavorare con l’Associazione Giocatori della MLS (MLS Players Association) per finalizzare l’accordo su un piano di transizione“.

“In concomitanza con questa transizione, la MLS introdurrà un nuovo formato per la stagione regolare che mescola elementi del calcio globale con le tradizioni sportive nordamericane. La lega valuterà anche potenziali aggiustamenti al formato degli Audi MLS Cup Playoffs come parte di un processo di valutazione continuo, ma non ha ancora finalizzato alcuna modifica. La transizione del calendario e la nuova struttura della stagione regolare sono state approvate durante la riunione del Consiglio dei Governatori della MLS tenutasi giovedì a Palm Beach, in Florida“.