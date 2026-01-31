Udinese, vicino l’arrivo di Mlacic: parti al lavoro per definire l’accordo
Mlacic è vicino all’Udinese: parti al lavoro per definire l’accordo per l’arrivo del classe 2007 in bianconero. I dettagli
Mlacic è vicino all’arrivo all’Udinese. Il croato, a lungo trattato dall’Inter in questo mercato invernale, può arrivare in Italia per vestire la maglia bianconera. L’accordo con il club nerazzurro non è stato trovato dopo il cambio degli agenti, con i friulani sempre in corsa.
Ora i bianconeri contano di chiudere per il difensore classe 2007: le parti sono al lavoro per definire l’accordo finale.