L’Inter torna in pole per Mlacic. Mancano solo le firme per Jakirovic
L’Inter continua a lavorare ai due talenti croati: le ultime su Mlacic e Jakirovic
L’Inter vuole chiudere per i due talenti croati Mlacic e Jakirovic. Per il primo, dopo la frenata dei giorni scorsi, si avanza.
Il giocatore ha cambiato agente. Settimana prossima l’Inter si incontrerà con Ramadani e si cercherà di trovare un’intesa, forte anche dell’accordo già chiuso con l’Hadjuk Spalato.
Per Jakirovic invece, la Dinamo Zagabaria oggi ha accettato l’offerta dei nerazzurri, mancano ora solo le firme e il croato potrà partire per l’Italia.