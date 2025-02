Inter, Mkhitaryan: “Il nostro problema? Sapendo di essere troppo forti ci rilassiamo”

Le parole del centrocampista dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus

L’Inter non approfitta dell’opportunità di superare il Napoli al primo posto, perdendo 1-0 in casa della Juventus.

I nerazzurri sono ora a -2 dalla squadra di Antonio Conte, con cui la corsa scudetto rimane apertissima.

Risultato che lascia amarezza, come confermato da Simone Inzaghi e da Henrikh Mkhitaryan, interventuti ai microfoni di DAZN nel post partita.

Il centrocampista armeno ha parlato dei problemi dell’Inter, visti sia contro la Juve che, più in generale, in questa stagione.

Inter, Mkhitaryan: “La troppa fiducia ci ha disturbato”

Mkhitaryan ha commentato la grande rabbia mostrata da Lautaro nel finale: “Normale che Lautaro sia arrabbiato, siamo una squadra che vuole vincere e lo capiamo. Siamo arrabbiati anche noi, nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni avute“.

Poi ha parlato di campo: “Nel secondo tempo la Juve è migliorata nel gioco, la troppa fiducia ci ha disturbato: abbiamo concesso troppo, non dovevamo ma il calcio è così. Se non sfrutti le occasioni poi lo paghi“.

Mkhitaryan: Ci rilassiamo troppo, è un problema mentale”

L’armeno è poi passato ai problemi dell’Inter: “Parlo per me stesso, il problema è che sapendo di essere troppo forti ci rilassiamo troppo. Non dico che sia qualcosa di fisico o tattico, è più una cosa mentale che ci disturba“.

Infine, ha parlato già in ottica dello scontro diretto col Napoli: “Se lì saremo ingiocabili? Speriamo, prima dobbiamo essere pronti per il Genoa e poi per la coppa“.

