Juventus, infortunio per Miretti: costretto al cambio

Nel corso dell’amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen, Fabio Miretti è stato costretto al cambio per un problema muscolare

Brutte notizie per la Juventus. Nel corso del primo tempo Fabio Miretti intorno al 38′ è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare.

Il calciatore italiano ha accusato un problema alla coscia destra e si è accasciato al suolo a palla lontana.

Al posto del classe 2003 è entrato Jonas Rouhi.

Juventus che sta vincendo l’amichevole contro la Next Gen 2-0 grazie alla rete di Douglas Luiz e a quella di Vlahovic.