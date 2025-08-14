Juventus, l’esito degli esami di Miretti: lieve lesione muscolare per il centrocampista
Arriva l’esito degli esami di Fabio Miretti: c’è lesione muscolare per il centrocampista.
Brutte notizie per la Juventus e per Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero ha accusato un problema muscolare durante l’amichevole Juventus–Next Gen.
Nella giornata odierna, Miretti si è sottoposto a controlli radiologici presso il J|Medical, che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra.
La società ha fatto sapere che nuovi esami verranno effettuati tra 10-15 giorni, per valutare l’evoluzione dell’infortunio e stabilire con precisione i tempi di ritorno in campo.
Dopo il rientro dal prestito al Genoa, Miretti è al momento ancora nell’organico di Igor Tudor, in attesa di ulteriori sviluppi dal mercato.