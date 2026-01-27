Pjanic annuncia il ritiro: “Il calcio era la mia musica”

Pjanic si ritira dal calcio giocato: l’annuncio sui social ufficiali.

Miralem Pjanic ha annunciato il suo ritiro al calcio giocato con un messaggio sui social personali. Chiaramente una scelta difficile ma con il cuore pieno di gratitudine.

“Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi sentire la bellezza di questo gioco”, ha esordito su Instagram.

“Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi“, ha poi spiegato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)

Si passa ai ringraziamenti di tutte le persone al suo fianco: “Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte“.

E infine un messaggio anche per i tifosi che ha definito “l’anima di questo gioco“. La sinfonia sul campo è davvero finita ma ora inizia una nuova fase della vita di Miralem Pjanic.