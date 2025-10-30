Il ministro Abodi su Milan-Como a Perth: “Non c’è rispetto per i tifosi”

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha commentato la scelta di disputare Milan-Como a Perth

“Quello che manca è il rispetto nei confronti dei tifosi“. A margine del Premio De Sanctis, a Roma, il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha commentato la decisione della Lega Serie A di disputare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia.

Il tema è al centro di accese discussioni da tempo. Tra il botta e risposta tra il centrocampista rossonero Rabiot e l’AD della Lega De Siervo e il comunicato del Como, anche il ministro Abodi ha espresso la sua opinione a riguardo.

Abodi ha esordito dicendo: “Ognuno esprime il suo pensiero: io ritengo che la scelta della Lega stia nelle sue possibilità e credo che bisogni saper cogliere gli aspetti positivi“.

“Ciò che manca“, ha proseguito il ministro, “è il rispetto dei tifosi che per me è un dato primario. Lo spettacolo calcistico ha un senso quando c’è il tuo pubblico. Da questo punto di vista si chiede un grande sacrificio che non è economico, non credo sia quello che lamentano i tifosi ma il fatto che non se ne tenga conto“.

Abodi: “Mi auguro che ci sia sensibilità nei confronti dei tifosi”

Andrea Abodi ha proseguito il suo discorso così: “Certo, si tratta di un evento speciale in un momento speciale, unico e irripetibile. Io mi auguro che ci sia la sensibilità per consentire in ogni caso di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti per lo spettacolo che avverrà dall’altra parte del mondo“.

La data della sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia, è ancora da definire. Il match che si sarebbe dovuto disputare a San Siro era precedentemente in programma per il 21 dicembre, nella gara valevole per il sedicesimo turno di Serie A.