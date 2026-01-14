Mingueza-Juventus: i bianconeri riflettono se affondare il colpo

Momento di riflessioni in casa Juventus per capire se affondare il colpo per Óscar Mingueza

Prosegue la ricerca di un laterale da parte della Juventus, che segue Óscar Mingueza da diversi giorni.

Il calciatore spagnolo classe 1999 è finito sul taccuino della dirigenza bianconera, che però in questo momento sta facendo delle valutazioni.

In attesa di capire se affondare o meno il colpo per l’ex Barcellona, la Juventus guarda con attenzione anche il mercato degli attaccanti, in particolare in Premier League. Piace infatti Mateta, bomber del Crystal Palace di Glasner (Qui la notizia completa).