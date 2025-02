Torino, Milinkovic-Savic è un fattore: i numeri sui rigori parati

Le straordinarie statistiche di Milinkovic-Savic nella stagione 2024/25 al Torino: numeri da big, in particolare sui rigori.

Il Torino ha da tempo un big che grazie alle sue giocate regala punti preziosi in partita. Non è un attaccante, bensì Vanja Milinkovic-Savic, leader tecnico e caratteriale dei granata.

Anche contro il Milan, il serbo ha messo i guantoni sul match consolidando il vantaggio dei suoi fino alla vittoria finale (clicca qui per rivedere cosa ha fatto).

E non è la prima volta che accade. Sono ben 4 i rigori parati da Milinkovic-Savic in questa stagione sui 5 che ha subito il Torino.

Una statistica ‘monstre’ che lo mette in testa a questa speciale classifica con l’80% di efficacia. Un vero e proprio fattore per i granata. Vanoli ringrazia.

Il confronto con gli altri portieri di Serie A

Per far capire quanto sia determinante Milinkovic-Savic dagli undici metri, basta vedere come stanno andando gli altri portieri del nostro campionato in questa speciale classifica. Al secondo posto c’è De Gea con 2 rigori parati su 3 (entrambi contro il Milan tra l’altro). Una serata da supereroe dei rigori ma nulla di più. In terza posizione Turati con 2 su 4.

Vedendo un po’ i numeri dei portieri delle big invece, troviamo Maignan a 1/1, Sommer a 1/3 come Meret, Svilar con 0/4 come Provedel e Di Gregorio. 0/1 infine per Carnesecchi. Numeri che certificano l’importanza proprio in termini di punti di Milinkovic-Savic tra i pali.