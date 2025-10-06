Antonio Conte riabbraccerà presto Milinkovic-Savic: il portiere serbo infatti non prenderà parte alle gare con la Serbia

Per un problema alla schiena Milinkovic-Savic non prenderà parte al ritiro della nazionale serba.

Stesso discorso anche per Ivan Ilic del Torino per un problema al polpaccio.

Sono Pavlovic (Milan), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus) e Vlahovic (Juventus) i calciatori della Serie A, invece, che saranno impegnati con la nazionale serba.