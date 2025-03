Napoli, per la porta piace Milinković-Savić

Il portiere del club granata piace a Conte. Un’operazione che, in caso si dovesse concretizzare, rimarrebbe slegata dal rinnovo di Meret: il club potrebbe ritrovarsi con due “numeri 1”

Per una stagione in cui è ancora tutto possibile, in casa Napoli si pensa anche al futuro (e al prossimo calciomercato).

Tra i nomi più inediti – secondo quanto riportato da Francesco Modugno di Sky Sport – spunta quello di Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino piace a Conte: il club inizierà così a muoversi per capire la fattibilità dell’operazione.

Tutto questo potrebbe avvenire a prescindere dal rinnovo di Meret, il cui rinnovo è ormai alle fasi finali: mancano, infatti, gli ultimi accordi con l’entourage. Saranno due anni più opzione per il calciatore italiano.

Il Napoli potrebbe così avere due “numeri 1” per la prossima stagione.

Milinkovic-Savic, i numeri della stagione

Tra i pali del Torino, Milinkovic-Savic sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Nelle 33 presenze (tra campionato e Coppa Italia) il portiere serbo ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni e ha parato 4 rigori: è il miglior dato dei 5 principali campionati europei