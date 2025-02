Il Giudice Sportivo chiede un approfondimento sugli insulti razzisti a indirizzo di Vanja Milinkovic-Savic durante Atalanta-Torino.

Il Giudice Sportivo ha richiesto un approfondimento in merito ai fatti denunciati dal calciatore del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, riguardanti presunti cori insultanti e discriminatori avvenuti al termine della recente gara contro l’Atalanta.

Dopo aver esaminato il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, il Giudice ha ritenuto necessario che la stessa Procura acquisisca ulteriori elementi, coinvolgendo anche i responsabili dell’Ordine pubblico presenti durante l’incontro. La richiesta è volta a ottenere una relazione aggiuntiva e dettagliata che chiarisca l’accaduto e consenta di individuare le persone responsabili dei comportamenti offensivi.

Particolare attenzione sarà riservata alla collaborazione offerta dall’Atalanta nella fase di identificazione dei responsabili. La posizione del club nerazzurro, infatti, potrebbe influire sulle eventuali sanzioni disciplinari, a seconda del livello di supporto fornito alle autorità competenti.

L’esito di questa indagine sarà determinante per stabilire le misure da adottare nei confronti dei responsabili e per valutare l’eventuale responsabilità oggettiva della società ospitante. Restano in attesa ulteriori sviluppi che potrebbero emergere dalle indagini in corso.