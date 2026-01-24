Napoli, risentimento muscolare per Milinkovic-Savic: a rischio la sua presenza contro la Juventus
Problema muscolare per Vanja Milinkovic-Savic: in dubbio per la sfida tra Juventus e Napoli
Il Napoli si avvicina alla sfida di domenica 25 gennaio contro la Juventus con più di una preoccupazione. Il big match arriva in un momento delicato per gli azzurri, alle prese con una vera e propria emergenza legata agli infortuni.
Come raccontato da Francesco Modugno di Sky Sport, l’attenzione in casa Napoli è concentrata nelle ultime ore soprattutto sulla situazione dei portieri. Milinkovic-Savic ha infatti accusato un risentimento muscolare, problema che ne mette seriamente in dubbio la presenza contro la Juventus.
Lo staff medico sta monitorando le sue condizioni, ma al momento il portiere serbo resta fortemente in dubbio per la gara.
Alla luce di questo scenario, Antonio Conte ha già messo in preallarme Meret, che potrebbe tornare titolare dopo un lungo stop: l’ultima presenza del portiere azzurro risale infatti al 28 settembre scorso. Una scelta non semplice, considerando il periodo di inattività, ma che potrebbe diventare obbligata qualora Milinkovic-Savic non dovesse recuperare in tempo.