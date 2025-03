Inter e Milan presentano il progetto del nuovo stadio: un impianto moderno e polifunzionale a San Siro pronto per il 2031. A riportarlo è l’Agenzia ANSA.

Un nuovo capitolo per la città di Milano sta per essere scritto. Con un investimento da 1,2 miliardi di euro, Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il dossier per la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro. A riportarlo è l’ANSA.

L’impianto, che avrà una capienza di circa 71.500 posti, sarà pronto per il 2031 e rappresenterà un polo sportivo attivo 365 giorni all’anno. Secondo quanto illustrato nel dossier di 250 pagine consegnato dalle due società, la nuova struttura sorgerà nella parte occidentale dell’area di San Siro, mentre ad est resterà una porzione dell’attuale Meazza, che verrà rifunzionalizzata.

Il piano prevede la rimozione della copertura, la demolizione delle tribune del terzo e primo anello, parte del secondo anello e circa il 70% delle caratteristiche rampe dell’edificio esistente.

Il nuovo stadio sarà costruito su un podio rialzato, che nei giorni senza partite si trasformerà in una piazza urbana aperta e integrata con il verde circostante. L’idea è quella di creare una cittadella dello sport, con museo, negozi ufficiali dei club, uffici, hotel, ristoranti e spazi verdi.

Il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter: sorgerà a est di San Siro

Il nuovo stadio sarà progettato per ospitare eventi di massimo livello, comprese le finali di UEFA Champions League, e si distinguerà per una composizione del catino caratterizzata da due anelli, un richiamo alla memoria storica del San Siro degli anni ’50.

Oltre allo stadio, il progetto prevede la realizzazione di opere accessorie che entreranno in funzione tra il 2033 e il 2035, completando la trasformazione dell’area. Inter e Milan hanno valutato tre diverse ipotesi: lasciare San Siro intatto, ristrutturarlo o optare per una soluzione mista con parziale conservazione e costruzione di un nuovo impianto.

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando per la vendita dell’area, un passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo impianto. Il solo stadio avrà un costo stimato di circa 700 milioni di euro, mentre il resto dell’investimento sarà destinato alle infrastrutture e ai servizi connessi.

Il nuovo stadio di Milano rappresenterà un punto di svolta per Inter e Milan, che potranno finalmente contare su un impianto moderno, efficiente e in grado di generare nuove opportunità economiche. Per i tifosi, sarà un luogo all’avanguardia, ma con un occhio alla tradizione di uno dei templi del calcio mondiale.