Le parole di Zlatan Ibrahimovic nell’intervista a “Striscia la notizia” dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League contro il Feyenoord

Il Milan di Sergio Conceição pareggia contro il Feyenoord e viene quindi eliminato dalla Champions League in virtù dell’1-0 dell’andata in Olanda. Il gol dell’ex di Santiago Gimenez dopo appena 40” non serve a niente.

Gli ospiti trovano la rete del pareggio nel secondo tempo in seguito alla doppia sciocchezza di Theo Hernandez, espulso dopo aver rimediato due gialli banali che hanno attirato su di lui numerose critiche.

L’allenatore e Zlatan Ibrahimovic sono intervenuti ai microfoni nel post partita assumendosi le responsabilità del fallimento e dell’eliminazione dalla Champions.

All’indomani, poi, lo stesso Senior Advisor di RedBird, è stato intercettato dalle telecamere di “Striscia la Notizia”. Proprio in questa occasione Valerio Staffelli gli ha consegnato il celebre Tapiro D’Oro.

Milan, le parole di Ibrahimovic nell’intervista

Con il Milan fuori dalla Champions League ai playoff dopo l’1-1 di San Siro, che ha fischiato i propri beniamini all’uscita dal campo, ai rossoneri non resta che tentare di vincere la Coppa Italia e concludere il campionato nel migliore dei modi.

Ai microfoni di Striscia la Notizia al momento della consegna del suo 9° Tapiro d’Oro, lo stesso Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird ha commentato: “Cosa sta succedendo alla squadra? Siamo delusi e arrabbiati. Posso dire che questo Tapiro è meritato dopo la partita di ieri. Ci è mancata la maturità“.

