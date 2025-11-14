Milan in campo a Solbiate Arno per un’amichevole contro la Virtus Entella, formazione della Serie B: vincono gli ospiti

In vista del derby di alta classifica contro l’Inter, il Milan sta continuando la propria preparazione in questa pausa per gli impegni della nazionale.

Rossoneri che nella mattina di venerdì 14 novembre affronteranno in amichevole la Virtus Entella, formazione che occupa il quattordicesimo posto in classifica in Serie B.

GUARDA LA PARTITA AL LINK QUI IN BASSO.



Squadre in campo allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, con Milanello che sarà invece “occupata” dalla Nazionale di Gennaro Gattuso fino all’ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia a San Siro, in programma per domenica 16 novembre.

Allegri dovrebbe ritrovare Pulisic, Tomori ed Estupinan, oltre ad Ardon Jashari: tutte le indicazioni dall’amichevole.

Milan in campo contro l’Entella: la diretta

Le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Terracciano; Cappelletti, Vladimirov, Minotti; Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Fofana, Borsani; Pulisic, Magrassi. All. Allegri;

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. All. Chiappella.

Milan ed Entella scenderanno in campo alle 11:30, con la gara che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale dei rossoneri. Gli unici assenti per Massimiliano Allegri sono Rabiot e Gimenez, che dovrebbero rientrare in gruppo nella settimana di avvicinamento al derby contro l’Inter. In palio il primo posto della Serie A, con i nerazzurri che conducono in classifica con sole due lunghezze di vantaggio sui rossoneri.

Gli aggiornamenti

FINISCE QUI : l’Entella vince 2-3, con i rossoneri andati due volte in vantaggio e poi raggiunti. Jashari, Pulisic e Fofana in campo per 90 minuti .

: l’Entella vince 2-3, con i rossoneri andati due volte in vantaggio e poi raggiunti. . Gol mangiato, gol subito : Pulisic non sfrutta un ottimo contropiede mentre l’Entella trova il gol del sorpasso con De Benedetti , ben servito da Portanova: è 2-3 all’86’ minuto .

: Pulisic non sfrutta un ottimo contropiede mentre l’Entella trova il gol del sorpasso con , ben servito da Portanova: . L’Entella pareggia di nuovo : Jashari perde palla e ripartono gli ospiti con Boccadamo che con un gran diagonale firma il 2-2 al 67′ minuto .

: Jashari perde palla e ripartono gli ospiti con che con un gran diagonale firma il . Altri cambi : fuori Borsani e Cappelletti per Ibrahimovic e Nolli.

: fuori Borsani e Cappelletti per e Milan di nuovo in vantaggio : Branca allarga per Chaka Traorè che appoggia per Borsani e da due passi firma il 2-1 .

: Branca allarga per Chaka Traorè che appoggia per e da due passi . INIZIA LA RIPRESA: nel Milan dentro Torriani, Chaka Traorè e Branca al posto di Terracciano, Loftus-Cheek e Magrassi.

FINE PRIMO TEMPO , squadre che vanno a riposo sul risultato di 1-1.

, squadre che vanno a riposo sul risultato di 1-1. Pareggia l’Entella al 35′ grazie alla rete di Ankeye, che ruba palla a Fofana in costruzione e batte Terracciano: è 1-1 .

. Rossoneri in vantaggio 1-0 dopo 9 minuti grazie alla rete di Pulisic , ben servito da Magrassi.

dopo 9 minuti grazie alla , ben servito da Magrassi. FISCHIO D’INIZIO, si comincia!