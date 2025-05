Il Milan di Mike Maignan e compagni è pronto a giocarsi il ‘tutto per tutto’ in Coppa Italia

Il futuro del Milan passerà dalla Coppa Italia. La squadra di Sérgio Conceição, dopo aver deluso le aspettative in Serie A, vuole giocarsi tutto nella finale contro il Bologna, il programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

In caso di successo, infatti, i rossoneri si qualificherebbero direttamente in Europa League, senza passare da altre strade. Uno scenario che, osservando la classifica di Serie A, converrebbe a Mike Maignan e compagni. E dunque, basterebbe alzare al cielo il trofeo contro i rossoblù.

Nel caso in cui dovesse vincere il Bologna, invece, la situazione cambierebbe ancora una volta. Perché il Milan, infatti, dovrebbe conquistare l’Europa attraverso una sola strada. Vale a dire quella del campionato.

In tal senso, però, la corsa non sarebbe delle più semplici. Inter e Napoli si giocano lo scudetto. Ma dietro di loro ci sono ben sette squadre (Milan compreso) alla ricerca di un posto in Europa. Dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini alla Roma di Claudio Ranieri. Passando per la Juventus, la Lazio, il Bologna stesso e la Fiorentina.

I prossimi impegni del Milan

Chiudere la stagione nel migliore dei modi. Dopo la sfida di campionato contro il Genoa, i rossoneri saranno attesi dal doppio confronto con la squadra di Vincenzo Italiano: prima in Serie A; poi in Coppa Italia.

A seguire, ecco le sfide contro la Roma e il Monza. Due tappe importanti per il Milan che, dopo diversi anni, rischia di non giocare in Europa nella prossima stagione.

Milan, i numeri della stagione 2024/25

L’ufficialità di Paulo Fonseca in estate, l’esonero e la firma di Conceição. Il Milan ha cercato di cambiare. Di rivoluzionare. Ma il risultato sperato non è mai arrivato. I rossoneri, in campionato, hanno raccolto 15 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Numeri che vanno, poi, affiancati a quelli in Champions League: dopo essere arrivato 13esimo nel girone, la squadra rossonera è stata eliminata ai playoff dal Feyenoord. Ma il passato non conta più. Adesso, il Milan, vuole giocare le sue carte per vincere la Coppa Italia.