Allegri è a Casa Milan: vertice di mercato in corso
Massimiliano Allegri è arrivato a Casa Milan
Ore calde in casa Milan: Massimiliano Allegri ha da poco raggiunto la sede del club rossonero proprio per sostenere un vero e proprio vertice di mercato con la dirigenza della squadra.
Diversi gli argomenti di cui si parlerà: da Boniface a Harder. Ma non solo.
Nella mattinata e poco prima dell’arrivo dell’allenatore rossonero a Casa Milan, ha poi lasciato la sede proprio l’agente di Condrad Harder, attaccante seguito con attenzione dal club.