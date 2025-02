Milan-Verona, assente Sérgio Conceição nel post partita: il motivo

L’allenatore del Milan Sérgio Conceição non si è presentanto nel post partita della gara vinta contro il Verona

Il Milan di Sérgio Conceição, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Feyenoord nel preliminare d’andata, si è ributtata nel campionato.

I rossoneri hanno guadagnato i tre punti contro il Verona grazie alla rete di Santiago Gimenez.

Dopo l’1-0, l’allenatore del Milan non si è presentato nel post partita della gara.

Il motivo è da attribuire alla scomparsa di Pinto da Costa, storico presidente del Porto, con l’allenatore rossonero toccato molto dalla spiacevole notizia.

Milan-Verona, Sérgio Conceição assente nel post-partita

Non solo il consueto stress della partita, vissuta in maniera energica anche questa volta. Nella serata di sabato 15 febbraio, a questo si sono unite anche tutte le emozioni date da una notizia ben diversa dalla gioia dei tre punti.

Sérgio Conceição era molto legato a Pinto da Costa, storico presidente del Porto. Una figura di riferimento considerata come un padre per l’allenatore portoghese. Per questo ha deciso di non presentarsi nel post partita ma di dirigersi direttamente negli spogliatoi “visibilmente toccato dalla vicenda“, come raccontato da Sky Sport. Al suo posto, ai microfoni è andato Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato il momemto di forma di alcuni singoli e del suo Milan.

