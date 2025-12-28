Milan-Verona, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Allegri e Zanetti
La domenica di Serie A, valida per il 17esimo turno del campionato, si apre con la sfida tra Milan e Verona.
Dopo la Supercoppa, i rossoneri vogliono tornare al successo davanti ai propri tifosi.
Il Verona, invece, vuole dare continuità al buon momento di forma. Calcio d’inizio alle ore 12:30.
Ecco le scelte ufficiali di Allegri e Zanetti per la sfida di San Siro.
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Santiago, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.
Dove vedere Milan-Verona in diretta tv e streaming
La gara tra Milan e Verona, in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.