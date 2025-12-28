Questo sito contribuisce all'audience di

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

Redazione 28 Dicembre 2025
bartesaghi-milan-imago-gpo-interna
Davide Bartesaghi, giocatore Milan

Le scelte ufficiali di Allegri e Zanetti

La domenica di Serie A, valida per il 17esimo turno del campionato, si apre con la sfida tra Milan e Verona.

Dopo la Supercoppa, i rossoneri vogliono tornare al successo davanti ai propri tifosi.

Il Verona, invece, vuole dare continuità al buon momento di forma. Calcio d’inizio alle ore 12:30.

Ecco le scelte ufficiali di Allegri e Zanetti per la sfida di San Siro.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Santiago, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.

verona-zanetti-imago-gpo-interna (1)
Paolo Zanetti, allenatore Verona

Dove vedere Milan-Verona in diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Verona, in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.