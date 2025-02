Le formazioni ufficiali scelte da Conceicao e Zanetti in vista della partita di Serie A tra Milan e Verona.

Terminate le emozioni di Lazio-Napoli il sabato di Serie A continua con la sfida tra Milan e Verona, in programma alle 20:45.

I rossoneri dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord si preparano a ospitare a San Siro la squadra di Zanetti in una partita che entrambe le formazioni vorranno vincere a ogni costo.

La squadra di Conceicao è infatti ottava in classifica con 38 punti e vorrà conquistare i tre punti per avvicinarsi alla zona alta della classifica.

Al contrario i gialloblù sono 15esimi con 23 punti, a un passo dalla zona retrocessione e non potranno permettersi di sbagliare.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana; Sottil, Reijnders, Joao Felix; Santiago Gimenez. All.: Conceição.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Leao, Pulisic, Jimenez, Chukwueze, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos, Sarr. All.: Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Lambourde, Livramento, Okou, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse.

Dove vedere Milan-Verona in tv e in streaming

La partita tra Milan e Verona andrà in scena sabato 15 febbraio 2025 alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now Tv e l’app di Dazn.

--> --> -->-->