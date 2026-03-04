Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, da Bartesaghi all’attacco: le ultime in vista del derby

Redazione 4 Marzo 2026
Le ultime sul Milan in vista del derby
Davide Bartesaghi (IMAGO)

Doppio allenamento per il Milan di Massimiliano Allegri in vista del derby: le ultime novità sulla possibile formazione

Gabbia sicuramente out, Bartesaghi forse. Sono queste le notizie delle ultime ore sul Milan in vista del derby contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.

La squadra di Allegri, come riportato da Peppe Di Stefano da Milanello, svolgerà una doppia seduta di allenamento oggi, mercoledì 4 dicembre.

Il terzino sinistro classe 2005 svolgerà un test tra domani e dopodomani per capire le proprie condizioni, ma al momento è più probabile che dal primo minuto ci sia Pervis Estupiñan.

In difesa, senza Gabbia, le scelte saranno obbligate, con TomoriPavlovicDe Winter dall’inizio. Fofana favorito per una maglia da titolare al fianco di Modric Rabiot, con PulisicLeao verso la titolarità in attacco.

 