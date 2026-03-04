Doppio allenamento per il Milan di Massimiliano Allegri in vista del derby: le ultime novità sulla possibile formazione

Gabbia sicuramente out, Bartesaghi forse. Sono queste le notizie delle ultime ore sul Milan in vista del derby contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.

La squadra di Allegri, come riportato da Peppe Di Stefano da Milanello, svolgerà una doppia seduta di allenamento oggi, mercoledì 4 dicembre.

Il terzino sinistro classe 2005 svolgerà un test tra domani e dopodomani per capire le proprie condizioni, ma al momento è più probabile che dal primo minuto ci sia Pervis Estupiñan.

In difesa, senza Gabbia, le scelte saranno obbligate, con Tomori, Pavlovic e De Winter dall’inizio. Fofana favorito per una maglia da titolare al fianco di Modric e Rabiot, con Pulisic e Leao verso la titolarità in attacco.